المركز الثقافي الإيطالي يشارك في مهرجان "هي الفنون" لدعم المواهب النسائية بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك المعهد الثقافي الإيطالي في مهرجان "هي الفنون" في دورته الثالثة، وهو مهرجان دولي يجمع الفنانين من جميع أنحاء العالم، وستشارك فيه الفنانة الإيطالية أنا باسي.

وآنا باسي مغنية وكاتبة أغاني إيطالية نيجيرية، ظهرت أعمالها الأصلية لأول مرة في عام 2016، والتي يتم تنفيذها باستخدام الصوت والجيتار فقط.

وفي عام 2019 بدأت أنا بالتعاون مع فرقة، مما أضاف إلى أغانيها طابعا مميزا وفريدا.

يقام مهرجان "هي الفنون" في القاهرة في الفترة ما بين الثامن والعشرين من سبتمبر حتى الأول من أكتوبر، يستمر المهرجان أربعة أيام، بهدف تشجيع ودعم النساء من مختلف الثقافات والجنسيات لتقديم مواهبهن بين الحفلات الموسيقية، والتي تشمل عروض رقص وعروض مسرحية وورش عمل.

يستضيف المهرجان فنانين من إيطاليا ومصر وإسبانيا ولبنان والسودان والبرتغال والمملكة العربية السعودية

ولدت آنا باسي في فيرونا وتدربت علي الغناء في إيطاليا، ولم تنس آنا باسي جذورها الأفريقية التي تظهر في أغانيها وتمزجها مع ألوان موسيقية أخرى.

يدعم المعهد الثقافي الإيطالي في القاهرة مهرجان "هي الفنون" للعام الثاني على التوالي، والذي يجلب فنانين شباب ليمثلوا الجيل الفني الجديد إلي مصر.

يهدف التعاون إلى تقديم صورة للتطور المشهد الموسيقي في إيطاليا، بفضل إبداع الفنانين الشباب، ففي السياق الدولي للمهرجان، تجد النساء مساحة للتعبير عن محتوياتهم الفنية والموسيقية بأشكال متطورة.

ويقام المهرجان في الإسكندرية والمنيا والقاهرة من الثاني والعشرين من سبتمبر حتى الأول من أكتوبر.