شاهد افضل خصومات سروات سوبر ستور فى شهر سبتمبر حتي اكتوبر

أحمد جودة - القاهرة - خصومات وتخفيضات

شاهد افضل خصومات من سروات سوبر ستور فى شهر سبتمبرحتي اكتوبر.. اقوي العروض من سروات سوبر ستور،عروض سروات سوبر ستور،افضل العروض سروات سوبر ستور،سروات سوبر ستور،اخبار عروض سروات سوبر ستور، يتزايد البحث علي جوجل في المملكة العربية السعودية للتعرف علي اقوي العروض والخصومات من سروات ستور في شهر سبتمبر،وحيث تحتوي علي احدث كتالوجات السعودية الخاصة بالخصومات والعروضات.

ينتظر الكثير من متابعينا في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية بعض العروض والخصومات التي تعرضها سروات سوبر ستور كل فترة والتانية،وننشر لكم اليوم العروض تم نشرها فى عروض السعودية يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض الجاري.

اقوي العروض والخصومات من سروات سوبر ستور

شاهد الان اقوي العروض والخصومات من سروات سوبر ستور علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي علي جميع المنتجات الغذائية والمنظفات والادوات المنزلية والاجهزة الالكترونية وغيرها من المنتجات.

عروضات سروات سوبر ستور علي الكريمات والزيوت الان

عروض سروات سوبر ستور

سعر هيمالايا مناديل مبللة للاطفال بسعر 24 ريال بدلا من 37 ريال.

سعر هيمالايا شامبو وملطف لشعر الاطفال بسعر 9 ريال بدلا من 15 ريال.

سعر هيمالايا لوشن/زيت اطفال بسعر 17 ريال بدلا من 27 ريال.

سعر هيمالايا شامبو وملطف لشعر الاطفال بسعر 31 بدلا من 39 ريال.

سعر هيمالايا مرطب للاطفال بسعر29 ريال بدلا من 36 ريال.

سعر هيمالايا سائل الاستحمام مرطب للاطفال بسعر 14ريال بدلا من 20 ريال.

سعر هيمالايا باقة السفر بسعر 29 ريال بدلا من 35 ريال.

سعر هيمالايا جل مرطب للوجة والجسم بسعر 12 ريال بدلا من 20 ريال.

سعر هيمالايا معجون اسنان متنوع بسعر 9 ريال بدلا من 15 ريال.

سعر هيمالايا شامبو متنوع بسعر 16 ريال بدلا منم 21ريال.

سعر هيمالايا كريم مرطب بسعر 10 ريال بدلا من 12 ريال.

سعر هيمالايا قناع متنوع للوجة بسعر 7 ريال بدلا من 12 ريال.

سعر هيمالايا مخنف للوجة بسعر 19 ريال بدلا من 35 ريال سعودي.

والجدير بالذكر سوف تستمر عروضات وخصومات سروات سوبر ستور ابتداءا من اليوم الخميس الموافق 28-9-2023 حتي شهر اكتوبر المقبل،وكما تشمل العروضات والخصومات علي كلا من المواد الغذائية،المنظفات،منتجات العناية بالجسم والشعر،الادوات المنزلية والاجهزة المنزلية وغيرها من المستلزمات المنزلية.