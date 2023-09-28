نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م، الذي يستمر عشرة أيام، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر من 32 دولة.

وتستعرض الوزارة عبر الجناح المخصص لها في المعرض ركنًا خاصًا بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، حيث يتم عرض إصدارات المصاحف وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، بالإضافة إلى شرح تفصيلي عن مراحل خط وطباعة وإنتاج القرآن الكريم، وذلك لإطلاع الزوار على الجهود العظيمة التي تقدمها المملكة لخدمة ورعاية القرآن الكريم.

كما يشتمل جناح الوزارة على عرض العديد من التطبيقات والبرامج الذكية، بما في ذلك تطبيق "تعليم مناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي"، وتطبيق "الاستشهاد الصحيح"، وتطبيق "رشد".

ويتضمن الجناح أيضًا عرضًا لشاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية الرقمية التفاعلية، التي وضعت لزوار المعرض للاستفادة من العلوم الشرعية بأحدث الأساليب التقنية، إضافة لعرض مخطوطات مكتبة مكة المكرمة، وكذلك عرض للمحتوى التفاعلي لأعمال الوزارة، في حين من المقرر توزيع 10.000 آلاف نسخة من المصاحف الشريفة من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة كونها هدية لرواد جناح الوزارة خلال فترة المعرض.