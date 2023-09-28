نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق حملة "معًا" لدعم أطفال التوحد" بالجبيل الصناعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الجبيل الصناعية "إرادة" أمس، حملة "معًا لدعم أطفال التوحد"، بهدف توعية المجتمع حول اضطراب طيف التوحد، وتعزيز مفهوم التدخل المبكر.

وتضمنت فعاليات الحملة - التي تستمر 4 أيام، في مجمع غاليريا مول بمدينة الجبيل الصناعية - (13) ركنا توعويا شملت التدخل المبكر؛ والنطق والتواصل والعلاج الطبيعي الوظيفي؛ والدعم النفسي، والإرشاد الأسري؛ والتربية الخاصة؛ والدمج التربوي؛ والصحة العامة؛ والتأهيل المهني والحرفي، إضافة إلى أركان تعليمية وترفيهية للأطفال.

وأوضح مدير الجمعية عبداللطيف الحربي أن الحملة تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم اضطراب طيف التوحد وخصائصه والتدخلات التأهيلية المناسبة له، وتعزيز مفهوم التدخل المبكر وأشكاله وأهميته، ودعم الممارسات التي من شأنها أن تسهم في التقليل والخفض من آثار هذا الاضطراب على أطفال التوحد وأسرهم؛ إضافة إلى إيجاد حياة أفضـل لهم، واستشعار أسرهم بأهمية التدخل المبكر، ووصول الرسالة التوعوية لجميع شرائح المجتمع