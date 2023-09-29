نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي المصري.. المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" للمرة الرابعة على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الرياضة السعودية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، عن استضافة المملكة وتنظيم بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023"، في نسختها الـ16 خلال الفترة من 7 إلى 12 من شهر نوفمبر المقبل، في الدمام، للمرة الرابعة على التــوالي، بعد أن نظمت ذات البطولة في الأعوام "2019- 2021- 2022".

ويشارك في النسخة المقبلة من البطولة العالمية 12 فريقًا، يمثلون 10 دول، إلى جانب مشاركة ممثلي المملكة العربية السعودية؛ وهما فريقي "الخليج والنور"، وهي المشاركة الثانية لهما في البطولة، بعد أن شارك النور في النسخة ما قبل الماضية "جدة 2021م"، فيما شارك الخليج في النسخة الماضية الـ 15 من البطولة، والتي أقيمت في الدمام 2022م، وحقق فيها المركز السادس عالميًا.

وحسب النظام المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة اليد، يشارك في البطولة أندية كل من: ماغديبورغ الألماني "حامل لقب النسخة الماضية"، وكيلسي البولندي "بطل أوروبا"، والنجمة البحريني "بطل آسيا"، والأهلي المصري "بطل إفريقيا"، وسان فرناندو الأرجنتيني "بطل أمريكا الجنوبية والوسطى"، وكال هيت الأمريكي "بطل أمريكا الشمالية والكاريبي"، وجامعة كوينزلاند الأسترالي "بطل أوقيانوسيا"، بالإضافة إلى بطل الدوري السعودي "الخليج"، ووصيفه "النور"، فيما سيشارك فريقين مرشحين من الاتحاد الدولي للعبة، وهما برشلونة الإسباني، وفوكس برلين الألماني، إلى جانب الكويت الكويتي بطل البطولة العربية.