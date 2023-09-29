نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدارس الجامعة الأهلية بالظهران تعلن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مدارس الجامعة الأهلية بالظهران عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية بعدة تخصصات للعام الدراسي 1445هـ.

الوظائف الشاغرة في مدارس الجامعة الأهلية:

– معلمة حاسب آلي.

– معلمة لغة إنجليزية.

– معلمة رياضيات.

– معلمة علوم.

– معلمة رياضيات.

– معلمة لغة إنجليزية.

– معلم تربية بدنية.

– معلم اجتماعيات تاريخ وجغرافيا.

الشروط:

– حاصل على شهادة البكالوريوس انتظام بمجال التخصص.

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.

– خبرة لا تقل عن سنتين ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة.

– مكان العمل بمدينة الظهران.

– لن يتم النظر لأي سيرة ذاتية لا تتحمل الشروط أعلاه.



وفي وقت سابق، أعلنت مدارس الجامعة في مدينة الظهران توفر وظائف تعليمية وإدارية للرجال والنساء، للعمل بالمسميات التالية مرشد طلابي، ومحضر مختبر، ومصادر التعلم، ومراقب، ووكيل، ومشرف نشاط، ومعلمة رياضيات، ومعلمة علوم، ومعلمة لغة عربية، ومعلمة تربية فنية، ومعلمة صفوف أولية، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

وظائف للرجال:

1- مرشد طلابي.

2- محضر مختبر.

3- مصادر التعلم.

4- مراقب.

5- وكيل.

6- مشرف نشاط.



وظائف للنساء:

1- معلمة رياضيات.

2- معلمة علوم.

3- معلمة لغة عربية.

4- معلمة تربية فنية.

5- معلمة صفوف أولية.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل سنة في المدارس لجميع المراحل الدراسية



نبذة عن المدارس:

- أنشئت مدارس الجامعة في عام 1400هـ، في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بجهود نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بعد أن كانت مجرد فكرة في أذهان مؤسسيها، حيث كانت بدايتها متواضعة من ناحية المنشآت وعدد الطلاب والمدرسين ولكنها خلال فترة قصيرة من الزمن نمت المدارس نموًا سريعًأ فاقت التوقعات من حيث تطور مناهجها وبرامجها التعليمية والتربوية وتوسعت منشآتها ومبانيها المدرسية وزاد عدد طلابها وطالباتها حتى أصبحت صرحًا تعليميًا شامخًا يضم داخل أسواره مختلف المراحل الدراسية.