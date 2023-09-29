نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوفر وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض.



-الوظائف الشاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

1- أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي.

2- مشرف مراجعة داخلية تقني.

التفاصيل:

1- أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، هندسة مشاريع) أو أي تخصص ذو صلة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة الداخلية.

– يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.



2- مشرف مراجعة داخلية تقني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو أي تخصص ذو صلة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة.

– يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.



وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض مركز حكومي تابع لوزارة التعليم عن طرح وظائف إدارية، تقنية، تربوية شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

-المسميات الوظيفية:

- مسؤول قاعدة البيانات

- مدير قسم الأبحاث والتميز المعرفي

- مدير قسم حوكمة الأبحاث التقنية والرقمية

- مدير قسم اجراءات العمل

- مهندس شبكات

-التخصصات المطلوبة:

إدارة الأعمال

- الإدارة العامة

- تخصصات التربية والتعليم

- التعليم الإلكتروني

- التربية الخاصة

- علوم الحاسب

- هندسة الحاسب

- هندسة البرمجيات

- هندسة الشبكات

- تقنية المعلومات

- نظم معلومات الحاسب

- تخصصات أخرى

-الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.

- توفر المهارات أو الخبرات المحددة لكل وظيفة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

- مهارات عالية في التواصل.

نبذة عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (مركز حكومي) تأسس بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة وزير التعليم ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.