انت الان تتابع خبر الأرصاد يطلق تحذير عاجل وهام للمواطنين في 4 مناطق سعودية.. هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية من تأثير رياح شديدة على منطقة نجران، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و 49 كيلومترًا في الساعة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرياح إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية في مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة السادسة مساءً بإذن الله.

وقد حذر المركز أيضًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة وعسير، وأمطار خفيفة على منطقة الباحة. ومن المتوقع أن تترافق هذه الأمطار مع رياح سطحية قوية وتدني في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية في المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع في المدينة وعلى مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها بالباحة، ومحافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة بعسير. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً بإذن الله.