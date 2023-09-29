نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. وزارة التعليم السعودية تحدد موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. وزارة التعليم السعودية تحدد موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 1445.. المملكة العربية السعودية تستعد لعام دراسي جديد، ولعلَّ أهم ما تقرره في هذه المرحلة أن تحدد ميقات اختبارات الفصل الدراسي الأول "التيرم الأول"، لجميع المراحل التعليمية ما قبل الجامعة.

وزارة التعليم السعودية

ويسأل الأهالي والطلاب داخل المملكة العربية السعودية، حول اختبارات الفصل الدراسي الأول، أو اختببارات النصف الأول من العام الدراسي، والذي قامت وزارة التعليم السعودية بتحديده الأيام الماضية، عبر قرار رسمي.

تتابع بوابة الفجر الإلكترونية، آخر تطورات تحديد موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1445، وهل هناك أي جديد يطرأ هذا العام؟

رسميًا.. وزارة التعليم السعودية تحدد موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 1445

لقد حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، الموعد الرسمي لـ أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول 1445 لجميع الطلاب في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وطبقًا لقرار التعليم السعودي، تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول، يوم الأحد 16 ربيع الأول 1445 هجريا، ويقوم الطلاب بأداء الاختبارات الشفهية والعلمية التي تم تحديدها من قبل وزارة التعليم يوم 23 ربيع الثاني 1445 هجريا، ثم يبدأ الطلاب بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الثانوية بالمملكة يوم 21 ربيع الثاني، أما موعد بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام تبدأ يوم الأحد 28 ربيع الثاني.

اقرأ أيضًا..

بداية الفصل الداراسي الأول

وحددت وزارة التربية والتعليم التقويم الدراسي للعام الحالي الذي بدأ يوم 20 أغسطس الماضي 2023، وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني 26 نوفمبر 2023، وذلك التاريخ يتوافق معه هجريا 12 جمادي الأول 1445، ثم تأتي نهاية الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس يوم 22 فبراير 2024 وبعد ذلك سوف يبدأ الفصل الدراسي الثالث في المدارس السعودية يوم 3 مارس 2024، وذلك التاريخ سوف يتوافق معه بالهجري 22 شعبان 1445، وينتهي الفصل الدراسي الثالث يوم 4 ذي الحجة 1445 كما يتوافق معه بالتاريخ الميلادي 10 يونيو 2024.

ميقات اختبارات النهائية الفصل الدراسي الأول 1445

تبدأ يوم 6 من شهر نوفمبر 2023، وسوف تستمر لمدة 10 أيام فقط.

تم تحديد بداية الاختبارات النهائية في اليوم 12 من شهر يونيو للعام الدراسي 2023، ويتوافق معه هجريا الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة.

متى تبدا الإجازة المطولة 2023؟

- بداية الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم 12/5/1445، والتاريخ الميلادي 26/11/2023.

- أما بالنسبة لـ إجازة نهاية أسبوع مطولة، تبدأ يوم 4/6/1445، والتاريخ الميلادي 17/12/2023.

- بينما إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم 22/6/1445، والتاريخ الميلادي تم تحديد اليوم 4/1/2024.