نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:



1- مُحلل بيانات.

2- مساعد مدير تطوير الأعمال.

3- مدير أول الإعلام.

التخصصات المطلوبة:

1- إدارة الأعمال.

2- الاعلام.

3- العلاقات العامة.

4- التسويق.

5- الهندسة.

6- علوم الحاسب.

7- علم المعلومات.

8- الاقتصاد.

9- الإحصاء.

10- أو ما يعادلها



وفي وقت سابق، أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهو برنامج حكومي تابع لوزارة الحج عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في الرياض، جدة وفق المسميات الوظيفية التالية:

1- مدير أول الإعلام (الرياض):

- درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: (الاعلام، العلاقات العامة، التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

- جمالي الخبرة +10 سنوات في نفس المجال كحد أدنى (+4 منها في منصب إداري).

- فهم قوي لمبادئ إدارة المشاريع.

- إجادة مهارات التواصل الشفوي والكتابي ومهارات العرض والتقديم.

- القدرة على التنظيم والتخطيط للمهام بشكل ممتاز.

- إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

- تقديم الدعم اللازم للإدارة وأي مهام أخرى يتم التكليف بها.

- امتلاك عين ناقدة تقنن من حدوث أخطاء أو أزمات إعلامية لكافة رسائل البرنامج في مختلف المنصات الإعلامية الحديثة والتقليدية.



2- مدير دعم اتخاذ القرار (جدة):

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو علوم المعلومات أو الاقتصاد أو الإحصاء أو أي مجال ذي صلة.

- خبرة تزيد عن 7 سنوات في الاستشارات الإدارية.

- مهارة تحليلية قوية وحل المشكلات والكمية.

- القدرة على تحليل البيانات والمعلومات المعقدة وتحويلها إلى رؤى.

- مهارات التفوق المتقدمة والكفاءة في برنامج PowerPoint وبناء العروض التقديمية.

- مهارات قوية في البحث وإعداد التقارير وتصور البيانات.

- قادر على العمل مع فرق متعددة الوظائف ولديه النضج للتفاعل مباشرة مع كبار المديرين التنفيذيين عبر الإدارات.



3- مدير أول الشراكات الإعلامية (الرياض):

- درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: (الاعلام، العلاقات العامة، التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

- إجمالي الخبرة +10 سنوات في نفس المجال كحد أدنى (+4 منها في منصب إداري).

- فهم قوي لمبادئ إدارة المشاريع.

- إجادة مهارات التواصل الشفوي والكتابي ومهارات العرض والتقديم.

- القدرة على التنظيم والتخطيط للمهام بشكل ممتاز.

- إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

- تقديم الدعم اللازم للإدارة وأي مهام أخرى يتم التكليف بها.

- امتلاك عين ناقدة تقنن من حدوث أخطاء أو أزمات إعلامية لكافة رسائل البرنامج في مختلف المنصات الإعلامية الحديثة والتقليدية.



نبذة عن البرنامج:



– برنامج خدمة ضيوف الرحمن هو أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تم الإعلان عنها في شهر مايو لعام 2017م، ويتبع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويسعى البرنامج في المقام الأول إلى زيادة عدد المعتمرين على أكمل وجه وإثراء تجربتهم في بيئة تعظم الاستفادة من التقنيات الحديثة وجاذبة للمستثمرين.