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أحمد جودة - القاهرة - حاليًا داخل المملكة بداية من حملة الثانوية العامة

بمزايا عالية.. وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية.. أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توافر فرص شاغرة لحملة مؤهل الثانوية العامة فيما فوق للراغبين في العمل لديها بمجالات عديدة بمدنني الرياض وجدة، وذلك وفق مسميات وتخصصات معينة.

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية

تابع بوابة الفجر الإلكنترونية آخر تطورات ما تم في الوظائف الشاغرة التي أعلنتها الخطوط الجوية السعودية، داخل مدينتي الرياض وجدة.

مسميات وظائف الخطوط الجوية العربية السعودية

مسميات وظائف الخطوط الجوية العربية السعودية.. مدرس تقني.

مسميات وم في ظائف الخطوط الجوية العربية السعودية.. مراقب صيانة.

مسميات وظائف الخطوط الجوية العربية السعودية.. عامل كابينة.

مسميات وظائف الخطوط الجوية العربية السعودية.. مضيف أو مضيفة مقصورة.

مسميات وظائف الخطوط الجوية العربية السعودية. فني صيانة.

مسميات وظائف الخطوط الجوية العربية السعودية. مدرب طيران.

مسميات وظائف الخطوط الجوية العربية السعودية.. صيانة طائرات.

طريقة التقديم إلى وظائف المتاحة قد بدأ ويمكنك التقديم عبر:

هـــذا الـــرابـــــط.

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تاريخ الطيران المدني السعودي

وينطلق الطيران السعودي من خبرة وتاريخ، إذ أنه له خبرة رائدة في هذا المجال، فقد شهد يوم 15 جمادى الآخرة من عام 1365هـ 27 مايو 1945م الانطلاقة الأولى لحركة الطيران في أجواء المملكة العربية السعودية بطائرة وحيدة من طراز (دي سي 3) وهي الطائرة التي أهديت إلى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه من الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت،والتي بدأ تشغيلها لنقل الركاب بين الرياض وجدة والظهران، ولاحقًا أمر الملك عبدالعزيز بشراء عدد من الطائرات لدعم حركة النقل الجوي في المملكة.

وفي شهر سبتمبر من عام 1946م تم الإعلان عن تأسيس السعودية واتخذت شعارًا لها (SDI) وكانت تتبع لوزارة الدفاع والطيران.

انطلاق أولى رحلات المملكة

وفي 28 أكتوبر من العام نفسه انطلقت أولى الرحلات الجوية الدولية إلى مطار (اللد) في فلسطين لنقل الحجاج عبر العاصمة اللبنانية بيروت. وفي العام التالي مباشرة (1947م) تم تسيير أولى الرحلات الداخلية المجدولة فيما بين جدة والرياض والهفوف والظهران، بالإضافة إلى الرحلات الدولية إلى كل من عمان، وبيروت، والقاهرة، ودمشق، وذلك بطائرات من طراز (DC-3).

وفي عام1948م تم شراء خمس طائرات من طراز،(DC-4) وخمس طائرات أخرى من طراز بريستول (170) لدعم شبكة الرحلات الدولية.

وتمتلك "السعودية" اليوم (142) طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم، حيث يتكون أسطولها من طائرات من طراز بوينجB787-9 Dreamliner، وB777-268، وB777-300ER، وإيرباص A320-200، وA321، بالإضافة إلى A330-300.