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أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم في السعودية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، يبحث عدد كبير من الاشخاص عبر محركات البحث عن سعر جرام الذهب في السعودية، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية سعر الذهب اليوم في السعودية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وتنشر التفاصيل الكاملة في إطار الخدمات التي تقدمها لنشر أدث المستجدات على مدار الساعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 222.85 ريال.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 59.43 دولار.

سعر الذهب اليوم عيار 22

سجل سعر الذهب اليوم عيار 22 204.28 ريال.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 22 54.48 دولار.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 195.00 ريال.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 52.00 دولار.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 167.14 ريال.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 44.57 دولار.

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سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 130.00 ريال.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 34.67 دولار.

سعر أونصة الذهب ( الأوقية)

سجل سعر أونصة الذهب اليوم 6،931.50 ريال للبيع، 6،935.25 للشراء.

سجل سعر أونصة الذهب اليوم 1،848.40 دولار للبيع، 1،849.40 للشراء.

سعر سبيكة الذهب

سجل سعر سبيكة الذهب اليوم وزن كيلوجرام 224،413.42 ريال، ووصل سعر السبيكة بالدولار 59،843.58