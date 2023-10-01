نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في البحرين.. عيار 21 يسجل 19.76 دينار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب في البحرين، يبحث عدد كبير من الاشخاص عبر محركات البحث عن سعر جرام الذهب في البحرين، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية سعر الذهب في البحرين، وتنشر التفاصيل الكاملة ليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، في إطار الخدمات التي تقدمها لنشر أحدث المستجدات على مدار الساعة.

سعر الذهب اليوم في البحرين

سعر الذهب في البحرين.. عيار 21 يسجل 19.76 دينار

سجل سعر الذهب عيار 24 22.58 دينار، وسجل سعر عيار 21 بالدولار 59.43

سجل سعر الذهب عيار 22 20.70 دينار، سعر الذهب عيار 22 54.48 دولار

سجل سعر الذهب عيار 21 19.76 دينار، سعر الذهب عيار 21 52.00 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 18 16.94 دينار، سعر الذهب عيار 18 44.57 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 18 13.17، سعر الذهب عيار 18 34.67 دولار.

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سعر سبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 24.84 دينار.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرام 117.43 دينار.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرام 232.15 دينار.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 20 جرام 461.13 دينار

سعر أونصة الذهب 715.04 دينار.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلوجرام 22،740.56 دينار.