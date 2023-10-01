نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معرض الرياض الدولي للكتاب" يخصص أماكن للقراءة لزوار المعرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 م في دورته الحالية، أماكن خاصة للقراءة لزوار المعرض، لتوفير الأريحية الكاملة لهم، ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات التنظيمية التي تعكس مدى الاهتمام براحة رواد المعرض من خلال توفير خيارات واسعة للمعرفة، التي تحرص وزارة الثقافة على نجاحه.

يذكر أن "معرض الرياض الدولي للكتاب 2023"، حمل هذا العام شعار "وجهة ملهمة"، ويتربع على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، ويعد من أضخم معارض الكتب العربية، حيث يشارك فيه أكثر من 1800 دار نشر على امتداد 800 جناح، وتحلّ "سلطنة عُمان"، ضيف شرفٍ لهذا العام.