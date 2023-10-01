نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الملك سلمان للإغاثة" يوزع أكثر من 47 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين بأفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 47 طنًا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مديرية ترخ بولاية وردك في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.