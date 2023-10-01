جامعة حائل تنظم حملة "وعي الصحية"

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أحمد جودة - القاهرة - نظّمت جامعة حائل ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، اليوم، حملة "وعي الصحية"، ضمن مبادرة الرعاية الصحية المتكاملة "لأنك تهمنا – جامعة حائل ترعاك"، التي تستهدف الجهات الحكومية، وذلك بالإدارة العامة للتعليم بحائل.

وتهدف الحملة إلى تفعيل الدور المجتمعي للجامعة عبر تنفيذ البرامج الصحية التوعوية والتثقيفية والعلاجية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين لتقديم الخدمات الصحية لهم، إضافة إلى تعزيز الوعي الصحي وتحفيز العمل الوطني، وتثقيف أفراد المجتمع للوصول إلى مجتمع أكثر حيوية