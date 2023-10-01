المملكة تستضيف أعمال الاجتـمـاع الـ 48 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف المملكة أعمال الاجتماع الـ 48 لمجـلـس أمـنـاء المعـهـد العـربـي للتدريب والبحوث الإحصائية، خلال المدة من 4 و5 أكتوبر 2023م، بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية العربية الرسمية، وذلك في محافظة جدة.

وتناقش أعمال الدورة القضايا الإحصائية المشتركة؛ بهدف الإسهام في توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على المستوى الإقليمي العربي، من خلال دعم الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الوطني والإقليمي في توفير البيانات والمؤشرات الدقيقة التي تسهم في تعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل.

وتأتي استضافة المملكة لاجتماعات هذه الدورة انطلاقًا من دورها الريادي في عالمها العربي، وتأكيدًا لحرصها على تعزيز التواصل والعمل العربي المشترك في جميع المجالات، وخاصة مجال العمل الإحصائي العربي؛ لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتوفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية فيها.

يُشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقًا للمنهجيات والمعايير المعمول بها على المستوى الدولي، إضافة إلى العمل على وضع رؤية إستراتيجية من أجل تحسين مستوى العمل الإحصائي العربي، وتطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر البشرية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول العربية، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لتعزيز روح التضامن والتعاون العربي وتطوير إنتاج إحصاءات عالية الجودة تسهم في دفع عجلة التنمية فيها.