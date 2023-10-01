نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة طيران أديل توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة الثانوية فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة طيران أديل عن فتح التوظيف (للرجال والنساء) لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف شركة طيران أديل:

– أمين مستودع.

– متدرب (تمهير) – محاسب إيرادات.

– متدرب (تمهير) – أخصائي اداري.

– متدرب (تمهير) – منسق توظيف.

– مدير الامتثال.

– مدير تطوير برمجيات.

– رئيس تفتيش.

– مدير إدارة التغيير وضمان الجودة.

– مشرف خط الصيانة.

– منسق ساحات المطار.

– أخصائي حقيبة الطيران الإلكترونية.

– مدير التوجيه والمخاطر والامتثال.

– مدير مشروع تقنية المعلومات.

– ضابط طاقم طائرة.

– محلل ذكاء الاعمال.

– عالم بيانات.

– مطور برمجيات.

– مهندس بيانات أول.

– طاقم الطائرة.

– محاسب عائدات مبتدئ.

– مدير العلامة التجارية.

– مدير الشراكة.

– مدير منتجات التجارة الإلكترونية.

– موظف / موظفة استقبال.

– مسؤول أول تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية.

– محاسب مكتب المساعدة لحسابات المدفوعات.

– محلل مركز التحكم في العمليات المتكاملة (IOCC).

– ممثل تجربة العملاء.

أماكن العمل:



– الرياض، جدة، الدمام.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

طريقة التقديم:



وفي وقت سابق، أعلنت شركة طيران أديل (Flyadeal)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، فتح باب التوظيف لحملة الثانوية (لا يشترط الخبرة) للعمل بمجال الضيافة الجوية في مطارات المملكة في (الرياض، الدمام، جدة)، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

- مضيف جوي / مضيفة جوية (Cabin Crew).

ملخص العمل:

- طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

المهام الوظيفية:

- مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.

- التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة.

- الحصول على رخصة طاقم الطائرة.

- اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.

- ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.

- المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

المؤهلات والخبرات:

- شهادة الثانوية العامة فما فوق.

- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا. أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.

- شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الأخرين.

- صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخن.