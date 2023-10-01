نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة ياسرف توفر وظائف شاغرة لا تشترط الخبرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ياسرف عن توفر وظائف إدارية وتقنية لا تشترط الخبرة.

الوظائف:

1- مُحلل الأمن السيبراني.

2- مُمثل خدمات الدعم.

التفاصيل:

1- مُحلل الأمن السيبراني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة

الحاسب) بالإضافة إلى شهادة الأمن السيبراني.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- مُمثل خدمات الدعم:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وفي وقت سابق، أعلنت ياسرف عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للحاصلين على الشهادة الثانوية والمؤهلات المتوسطة والمؤهلات العليا للعمل فى مدينة ينبع الصناعية على النحو التالي.

وظيفة ممثل خدمات الدعم (Support Services Representative).

٢- وظيفة ممثل العلاقات العامة أول وثانى (Public Relations Representative I،II).

٣- وظيفة مدير خدمات الدعم (Support Services Manager).

٤- وظيفة مدقق داخلى أول (SENIOR INTERNAL AUDITOR).

مميزات العمل بشركة ياسرف



١- تمنح الشركة موظفيها رواتب تنافسية.

٢- تمنح الشركة موظفيها للسعوديين برنامج للتمليك المساكن.

٣- تمنح الشركة موظفيها برنامج الإدخار الوظيفي.

٤- تمنح الشركة موظفيها بدل سكن وبدل مواصلات.

٥- تمنح الشركة موظفيها تأمين طبي شامل للموظف وذويه.

٦- تمنح الشركة موظفيها مكافأة سنوية.

٧- تمنح الشركة موظفيها برنامج تدريب وتطوير.



وفي وقت آخر، أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:

-مشغل وحدة التحكم/ التقطير الخام: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو ما يعادلها.

-أخصائي تنظيم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.