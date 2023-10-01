نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط الجوية السعودية تعلن فتح التوظيف لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق للعمل في (عدة مدن بالمملكة)، وذلك لبقية لتفاصيل أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي تخطيط الطيران (جدة):

– حاصل على درجة البكالوريوس في (هندسة الطيران) أو أي مجال ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة السابقة.

2- أخصائي هندسة الطيران (جدة):

– حاصل على درجة البكالوريوس في (هندسة الطيران) أو أي مجال ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة السابقة.

3- مسؤول صيانة الطائرة (جدة):

– حاصل على شهادة الثانوية العامة.

– خبرة 6 سنوات في مجال العمل.

– مُصنف لطائرة واحدة أو أكثر من الطائرات التالية: Boeing B737-7/8/9، أو B777-300ER/F أو B787-9/10 / عائلة Airbus A320، أو A330-300، أو A350 أو A380.

– ترخيص A&P أو شهادة إلكترونيات الطيران.

4- فني صيانة طائرات (الرياض، جدة):

– حاثل على شهادة الدبلوم الفني، يفضل رخصة هيكل الطائرة ومحطة الطاقة (A & P) أو شهادة إلكترونيات الطيران.

– لا يشترط الخبرة السابقة.

– ترخيص أو شهادة فنية معترف بها من GACA.

– الفنيين المفضلين الذين يحملون ترخيص FAA.



5-مراقب مركز الصيانة (عدة مدن):

– حاصل على شهادة الدبلوم / شهادة هيكل الطائرة أو محطة توليد الكهرباء أو إلكترونيات الطيران.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة ذات صلة.

– يفضل خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الطيران الفني.

– اجتياز اختبار مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب.

موعد التقديم:



– التقديم متاح الآن حيث أنه بدأ يوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/12هـ الموافق 2023/09/27م.



وفي وقت سابق، أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، تعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس (للرجال والنساء)، بالإضافة لبرنامج تدريب منتهي بالتوظيف، وذلك بمقر الشركة وفروعها في (جدة، الرياض) مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقًا للتفاصيل التالية:

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

– الماجستير.

المسميات الوظيفية:

1- أخصائي، السلامة والجودة.

(Specialist، Safety & Quality )

2- أخصائي تطوير خدمات التسويق.

(Specialist، Marketing Services Development

3- أخصائي السلامة والأمن والجودة.

(Specialist Safety، Security and Quality )

4- أخصائي مالي.

(Specialist Finance )

5- ممثل الخدمات المتميزة (برنامج تمهير).

(Premium Services Agent (Tamheer Program) )

6- مركز مراقبة الصيانة.

(Maintenance Control Center )

7- منسق تسليم المنتج.

(Coordinator Product Delivery )

8- منسق العمليات الأرضية (وظيفتان).

(Coordinator Ground Operation )

9- منسق العمليات البرية.

(Coordinator Ground Operation )

10- طاقم الخدمة الجوية (للرجال).

(Cabin Attendant (Saudi Male) )

11- طاقم الخدمة الجوية (للنساء).

(Cabin Attendant (Saudi Female) )

12- برنامج فني صيانة الطائرات (تدريب منتهي بالتوظيف).

(Aircraft Maintenance Technician Program )