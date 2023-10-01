نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أدبي الطائف" يشارك بأكثر من 75 إصدارًا بمعرض الرياض للكتاب 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك نادي الطائف الأدبي الثقافي بأكثر من 75 إصدارًا حديثًا من إصداراته أمام زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2023.

وأوضح رئيس النادي عطا الله الجعيد، أن النادي تعاون مع أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها لتعرض مطبوعاته في 8 أجنحة منها 6 دور سعودية، مؤكدًا حرص النادي أن تكون الإصدارات المعروضة في المعرض منوعة لتشمل جميع مجالات الأدب والثقافة، مبينًا أن الإصدارات تضمنت مؤلفات لكتاب من داخل المملكة وخارجها لنقاد وشعراء وقاصين وأكاديميين وأدباء ومثقفين ومسرحيين