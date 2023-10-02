انت الان تتابع خبر أجتمع حزن السعوديه والأردن سوياً.. ولي العهد الاردني الامير حسين يتخذ قراراً وينهي زواجه بعد شهرين من الزفاف…والسبب مافعلته ام زوجته والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة عبر جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، البحث عن والدة الأميرة رجوة آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. لقد اشتهرت والدة الأميرة رجوة آل سيف بعد حفلة حناءها التي عقدت في قصر زهران بعمّان.

حضر الحفل عدد من الشخصيات المهمة وأقارب العائلة الملكية، بالإضافة إلى النجمات الأردنيات مثل الفنانة نداء شرارة وديانا كرزون. زاد الجمهور في الوطن العربي وخاصة في الأردن والسعودية بحثهم عن والدة الأميرة رجوة آل سيف عزة السديري بعد مشاهدتها في حفلة العشاء الخاصة بالأميرة رجوة.

ظهرت عزة السديري في ثوب جميل حاز على إعجاب الجميع، بسبب ركازته وأناقته المميزة. ولاقت رجوة آل سيف والملكة رانيا والأميرة إيمان والأميرة سلمى إعجابًا كبيرًا أيضًا.

عزة السديري هي والدة الأميرة رجوة آل سيف، وهي من الأميرات في المملكة العربية السعودية. والدها هو الأمير نايف بن عبدالعزيز أحمد السديري، وجدها هو عبدالعزيز أحمد السديري الذي يُعتبر خالًا للأمراء والملوك السعوديين.

تزوجت عزة السديري والدة رجوة آل سيف من خالد بن مساعد آل سيف.

عزة السديري، والدة الأميرة رجوة آل سيف، أنجبت أربعة أطفال، اثنان منهم ذكور واثنان منهم إناث. الأميرة رجوة آل سيف هي واحدة من هؤلاء الأطفال، إلى جانب شقيقها دانا آل سيف، وشقيقيهما فيصل آل سيف ونايف آل سيف.

تعود أصول عائلة السديري إلى قبيلة البدارين في الدواسر بالمملكة العربية السعودية. ويُعتقد أيضًا أن أصولهم تعود إلى عدنانية، ولكنهم تداخلوا مع أفراد قبيلة الدواسر. قبيلة الدواسر تُعتبر واحدة من أقدم القبائل في المملكة العربية السعودية، وتنحدر من بدران بن زيد.