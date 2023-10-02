نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في السعودية الإثنين 2 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من الناس عن سعر الذهب في السعودية الإثنين 2 أكتوبر 2023، حيث يهتم الكثير بمعرفة سعر الذهب لأنه من أهم السلع المؤثرة على أسعار السوق ولأنه يلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية للدول، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية سعر الذهب في السعودية الإثنين 2 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى سعر الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي وسعر الأوقية وسعر الذهب الخام، في إطار الخدمات المقدمة لمعرفة أخر الأخبار والتطورات على مدار الساعة.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية الإثنين 2 أكتوبر 2023

سعر جرام الذهب عيار 24 222.37 ريال، بما يعادل 59.30 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 203.84 ريال، بما يعادل 54.36 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 194.57 ريال، بما يعادل 51.89 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 166.78 ريال، بما يعادل 44.47 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 129.72 ريال، بما يعادل 34.59 دولار.

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سعر سبائك الذهب

سجل سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام 244.61 ريال، بما يعادل 65.23 دولار.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 1،156.33 ريال، بما يعادل 308.35 دولار.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 2،285.98 ريال، بما يعادل 609.59 دولار.

سجل سعر أوقية الذهب 6،754.47 ريال، بما يعادل 1،801.19 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 11،274.22 ريال، بما يعادل 3،006.46 دولار.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 22،503.96 ريال، بما يعادل 6،001.06 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 223،927.79 ريال، بما يعادل 59،714.08 دولار.