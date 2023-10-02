نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تحكم تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمدينة الرياض في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عن توفر 5 وظائف شاغرة بمختلف التخصصات للعمل بمدينة الرياض.
الوظائف:
– مساعد مدير مشروع (لا تشترط الخبرة).
– مدير العلاقات التجارية.
– مدير المشروع.
– أخصائي الجودة.
– مدير المشروع.
التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات الهندسية.
– التخصصات التقنية.
موعد التقديم:
– متاح التقديم اليوم الإثنين بتاريخ 1445/03/17هـ الموافق 2023/10/02م.
وفي وقت سابق، أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 8 وظائف مُتعددة بمدينة الرياض.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي تحسين الأداء:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
2- مدير البرنامج (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
3- مساعد مدير المشروع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة) أو ما يعادلها.
– لا تشترط وجود خبرة سابقة.
4- مدير مشروع أول:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
5- مدير المخاطر التشغيلية:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
6- مهندس أول أمن المعلومات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال أمن المعلومات.
7- مدير العلاقات التجارية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
الوظائف المطلوبة
محلل عمليات.
مهندس أول مركز البيانات.
أخصائي شبكات أول.
مدير مشروع تقنية المعلومات.
خبير التصميم.
مهندس أول إدارة الإصدار.
أخصائي أداء العمليات.
مهندس دعم أول:
محلل أول حوكمة أمن المعلومات والامتثال.
-الشروط العامة:
الحصول على شهادة البكالوريوس فما فوق في إدارة الأعمال/ الهندسة/ علوم الحاسب.
يُشترط وجود خبرة مسبقة في مجال العمل.