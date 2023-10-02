نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تحكم تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمدينة الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عن توفر 5 وظائف شاغرة بمختلف التخصصات للعمل بمدينة الرياض.

الوظائف:

– مساعد مدير مشروع (لا تشترط الخبرة).

– مدير العلاقات التجارية.

– مدير المشروع.

– أخصائي الجودة.

– مدير المشروع.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات الهندسية.

– التخصصات التقنية.

موعد التقديم:

– متاح التقديم اليوم الإثنين بتاريخ 1445/03/17هـ الموافق 2023/10/02م.



وفي وقت سابق، أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 8 وظائف مُتعددة بمدينة الرياض.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي تحسين الأداء:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.

2- مدير البرنامج (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

3- مساعد مدير المشروع:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة) أو ما يعادلها.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

4- مدير مشروع أول:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

5- مدير المخاطر التشغيلية:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

6- مهندس أول أمن المعلومات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال أمن المعلومات.

7- مدير العلاقات التجارية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

الوظائف المطلوبة

محلل عمليات.

مهندس أول مركز البيانات.

أخصائي شبكات أول.

مدير مشروع تقنية المعلومات.

خبير التصميم.

مهندس أول إدارة الإصدار.

أخصائي أداء العمليات.

مهندس دعم أول:

محلل أول حوكمة أمن المعلومات والامتثال.

-الشروط العامة:

الحصول على شهادة البكالوريوس فما فوق في إدارة الأعمال/ الهندسة/ علوم الحاسب.

يُشترط وجود خبرة مسبقة في مجال العمل.