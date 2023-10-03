نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر 10 وظائف في مختلف التخصصات بالرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي أول للمراقبة ومراقبة الجودة.

2- مهندس برمجيات أول.

3- مدير محفظة.

4- مدير عام – تقنية المعلومات.

5- محقق رئيسي.

6- باحث قانوني.

7- مدير قسم عمليات إدارة التكامل.

8- مدير عام التدقيق التشغيلي.

9- أخصائي قيادة الاتصالات الرقمية.

10- أخصائي تقنية المعلومات.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة المعمارية.

– المحاسبة.

– المالية.

– الاقتصاد.

– القانون.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– أو ما يعادلها.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- استشاري.

(Advisor)

2- مدير المحفظة.

(Portfolio Manager)

3- أخصائي أول الحوكمة.

(Governance Lead Specialist)

4- أخصائي أول للمراجعة والاعتراضات.

(Review & Objections Senior Specialist)

5- أخصائي دراسات الزكاة والدخل.

(ZAKAT & Income Tax Studies Specialist)

وفي آخر سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في عدة تخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي دراسات الزكاة وضريبة الدخل.(ZAKAT & Income Tax Studies Specialist)

2- محقق التهرب الضريبي.(Evasion Investigator)

3- مشرف تخطيط الخدمة.(Service Planning Supervisor)

4- مدير تجربة العملاء.(Customer Experience Director)

5- مدير مشروع أول.(Senior Project Manager)