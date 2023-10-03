أحمد جودة - القاهرة - تحذير سعودي عاجل لمواطنيها في أستراليا من هذا الأمر الخطير

حذرت السفارة السعودية لدى أستراليا، مواطنيها من سوء الأحوال الجوية جراء الحرائق في ولاية فيكتوريا.

تحذير سعودي عاجل لمواطنيها في أستراليا بسبب سواء الأحوال الجوية جراء الحرائق

ودعت السفارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية" المواطنين السعوديين إلى أخذ الحذر في أعقاب حرائق ولاية فيكتوريا، وطالبتهم بالاتصال بها في حالات الطوارئ.

وكانت السلطات في أستراليا قد أصدرت أمر إخلاء طارئ لمنطقة ريفية فى جيبسلاند، على بعد حوالى 320 كيلومترا شرق ملبورن عاصمة الولاية، بسبب حريق غابات خرج عن السيطرة.

ويشهد جنوب شرق أستراليا، موجة حارة زادت من خطر التعرض لحرائق الغابات ودفعت السلطات إلى إصدار حظر على إشعال أي نيران في مناطق واسعة من ولاية نيو ساوث ويلز.