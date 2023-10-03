نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الأهلي إسناد تعلن وظائف للرجال والنساء حملة الدبلوم فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الأهلي إسناد عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمجال السكرتارية للعمل في الرياض، وذلك لبقية التفاصيل أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير تنفيذي.

الشروط:

– حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى.

– خبرة سنة في مجال العمل.

– الإلمام باللغة الإنجليزية.

– معرفة جيدة بتطبيقات الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

المهام الوظيفية:

– تنظيم مواعيد المدير التنفيذي.

– التعامل مع الاستفسارات والرد عليها.

– تنظيم الاجتماعات وكتابة محاضر الاجتماع.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– تأمين صحي فئة A.

موعد التقدم

التقديم متاح الآن اليوم الإثنين بتاريخ 1445/03/17هـ الموافق 2023/10/02م.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الأهلي إسناد (Al Ahli Esnad)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، فتح باب التوظيف للعمل بمجال خدمة العملاء، التمويل العقاري والمبيعات في القطاع المصرفي بكافة مناطق المملكة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط - وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

مناطق العمل:

- المنطقة الوسطى (الرياض).

- المنطقة الشرقية (الدمام، الخبر، الجبيل، الأحساء).

- المنطقة الغربية (جدة، الطائف).

- المنطقة الجنوبية (أبها، خميس مشيط، جازان).

الوظائف الشاغرة:

1- محصل.

المتطلبات:

- شهادة الثانوية العامة أو أقل.

- مهارات التفاوض.

- خبرة سابقة في مجال العمل.

2- ممثل الخدمات الهاتفية (خدمة عملاء).

المتطلبات:

- شهادة البكالوريوس.

- لا يُشترط الخبرة المسبقة.

- مهارات الحاسب الآلي.

- مهارات خدمة العملاء.

3- مستشار مبيعات البيع المباشر لمنتج التمويل الشخصي.

الهدف الوظيفي:

- البيع المباشر لمنتج التمويل الشخصي وتحقيق الاهداف المطلوبة. بالإضافة إلى مساعدة العملاء المحتملين في مطابقة احتياجاتهم وميزانيتهم، والرد على جميع استفسارات العملاء.

4- مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري.

الهدف الوظيفي:

- بيع منتج التمويل العقاري حسب الهدف، بالإضافة إلى مساعدة العملاء المحتملين في تلبية احتياجاتهم وميزانيتهم مع العقار المناسب.

وفي وقت آخر، أعلنت شركة الأهلي إسناد (Al Ahli Esnad)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، فتح باب التوظيف لحملة كافة المؤهلات، للعمل بفروع الشركة في 17 مدينة بجميع مناطق المملكة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط - وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

- مستشار مبيعات.

المؤهلات والخبرات:

- شهادة الثانوية أو أقل.

- مهارات البيع والتسويق.

- مهارات اتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين

- مهارات خدمة العملاء القوية ومهارات التفاوض.

مكان العمل:

- الرياض

- جدة

- عنيزة

- نجران

- المدينة المنورة

- الخبر

- خميس مشيط

- حفر الباطن

- الدمام

- بريدة

- أبها

- شقراء

- شروره

- رفحاء

- وادي الدواسر

- مدينة الباحة

- بريدة