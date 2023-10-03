نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يشارك في معرض "إنترسك السعودية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك المديرية العامة لحرس الحدود، بمعرض إنترسك السعودية، الذي يُقام تحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023، بمدينة الرياض.

وتهدف مشاركة حرس الحدود في المعرض إلى إبراز جهود المديرية في حماية حدود المملكة، وتعريف الزوار بأحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجال أمن الحدود، مثل أجهزة البحث والإنقاذ، والتصوير تحت الماء، والرماية، ونظام زالي، والأسلحة الحديثة، وعدد من الآليات وعربات المراقبة والاستطلاع، وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة