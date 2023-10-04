نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة الوطنية للرعاية الطبية توفر وظائف شاغرة وظيفة لجميع المؤهلات للعمل بالرياض ومكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية عن توفر 83 وظيفة شاغرة لكافة المؤهلات للعمل في مدينة الرياض ومكة المكرمة.

الوظائف:

– أمين مستودع.

– مدير مشروع.

– مدقق داخلي.

– حارس أمن.

– كاتب.

– أخصائي اجتماعي.

– محاسب أول.

– فني سلامة.

– صيدلي اكلينيكي.

– فني مختبر.

– أخصائي علاج طبيعي.

– سكرتير طبي.

– فني مختبر.

– منسق سجلات طبية.

– مساعد طبيب أسنان.

– صيدلي.

– مطوّر تطبيقات.

– مشرف الموارد البشرية.

– مدير دورة الإيرادات.

– وظائف طبية.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر حسابها الرسمي بموقع (linkedIn)، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن فتح باب التقديم للخريجين والخريجات، في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير حسب المتطلبات والتفاصيل التالية:

الفئات المستهدفة:

- خريجي وخريجات البكالوريوس.

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- خريجي وخريجات الدبلوم.

التخصصات الإدارية المطلوبة:

- (الموارد البشرية - التسويق - الخدمة الاجتماعية - English - إدارة الأعمال - السكرتارية).

-التخصصات الطبية المطلوبة:

- (العلاج الطبيعي - العلاج الوظيفي - الأشعة - التمريض) وما يعادلها.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم / ة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم / ة حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الموضحة أدناه.

3- حديث التخرج / أو سبق له العمل.

4- أن لا يكون مسجلًا في أنظمة التأمينات الاجتماعية، أو الخدمة المدنية الـ (6) أشهر السابقة لتسجيله في البرنامج كحد أدنى.

5- أن لا يكون سبق له المشاركة في برنامج تمهير.

6- مهارات ممتازة في برامج وتطبيقات (أوفيس).

7- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

عن برنامج تمهير:

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

مزايا برنامج تمهير:

- إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.

- زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.

- شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».

- حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.

- مكافأة مالية شهريًا مقدارها 3،000 ريال يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

نبذة عن الشركة:

تأسست الشركة الوطنية للرعاية الطبية في أغسطس عام 2003م كشركة مساهمة مغلقة من القطاع العام ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة من المساهمين من القطاع الخاص ،و تمتلك الشركة الوطنية للرعاية الطبية أحد أهم مستشفيات القطاع الخاص في منطقة الرياض وهما مستشفى "رعاية الرياض" والذي تأسس عام 1990م والمستشفى "الوطني" والذي تأسس عام 1966م.