نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية يزور جناح المكتبة المشارك في "كتاب الرياض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار الأمير خالد بن طلال بن بدر آل سعود أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية، جناح مكتبة الملك فهد الوطنية المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، بجامعة الملك سعود.

واطّلع سموه على الجناح المزيّن بمخطوطاتٍ عن الشعر العربي القديم، احتفاءً بشعار العام السعودي الحالي "عام الشعر العربي" الذي تسعى المملكة إلى جعله حاضرًا في الحياة اليومية للثقافة السعودية والعربية؛ حيث اختارت المكتبة ما لديها من نفائس دواوين الشعر العربي المخطوطة المصطفة إلى جانب بعضها، مصافحةً بها زوار المعرض وموحيةً لهم بعراقة وغناء التراث الوثائقي الذي يعد جزءًا من التراث الثقافي المادي.

و جاءت مشاركة المكتبة بالدواوين على قسمين، الأولى: عرض بعض الدواوين المحفوظة في المكتبة وتبلغ 56 ديوانًا عبر الماسح الإلكتروني، والثانية: المشاركة بالأصول المخطوطة وتبلغ 12 ديوانًا، أبرزها: نسخة نادرة خطت عام 1065هـ لديوان أبي تمام، والتي أهداها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى مكتبة الملك فهد الوطنية، ومخطوطة نسخت في القرن الثاني عشر الهجري لديوان سبط بن التعاويذي، وديوان المفرد لشهاب الدين الحجازي، نسخ في القرن التاسع الهجري، ومخطوطة رائعة لديوان الشاعر الأحسائي علي بن المقرب العيوني، نسخت عام 1076هـ وأشعار الستة الجاهليين نسخت بخط أندلسي في القرن الحادي عشر الهجري، وديوان الأمير الصنعاني المنسوخ في القرن الرابع عشر الهجري، والنسخة الوحيدة الأصلية في العالم لديوان العكبري نسخت عام 595هـ وكانت ضمن التراث العربي المفقود، حتى قيض الله لمكتبة الملك فهد الوطنية أن تجدها وتعد من أنفس ممتلكاتها من النوادر المخطوطة.

يذكر أن "مكتبة الملك فهد الوطنية"، تمتلك أكثر من 6000 مخطوطة من شتى أصناف العلوم العربية والإسلامية، وبعضها يصنف من التراث النادر أو الذي كان في عداد المفقود