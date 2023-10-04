نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب الآن.. عيار 24 يسجل 18،17 دينار في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب الآن.. عيار 24 يسجل 18،17 دينار في الكويت، يسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 لعيار 24 ١٨٫١٧٠ دينار، وسجل سعر الذهب عيار 21 ١٥٫٨٩٩ دينار، ووصل سعر أونصة الذهب ٥٦٥٫١٥٩ دينار.

سعر الذهب الآن عيار 24

سعر الذهب الآن.. عيار 24 يسجل 18،16 دينار في الكويت

سجل سعر الذهب عيار 24 ١٨٫١٧٠ دينار، وتقدر الزيادة في الأسعار ٠٫٠٦٣ دينار .‏

سعر الذهب الآن عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ١٦٫٦٥٦ دينار، بزيادة تقدر ٠٫٠٥٨ دينار.‏

سعر الذهب الآن عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 ١٥٫٨٩٩ دينار،‏ والزيادة في السعر تقدر ٠٫٠٥٥ دينار.‏

سعر الذهب الآن عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 ١٣٫٦٢٨ دينار، وتقدر الزيادة ٠٫٠٤٧ دينار.‏

الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في مصر سعر الذهب الثلاثاء 3 أكتوبر.. عيار 21 يسجل 2145 جنيها

سعر الذهب الآن عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 ١٠٫٥٩٩ دينار، وتقدر الزيادة ٠٫٠٣٧ دينار.‏

سعر الذهب الآن عيار 10

سجل سعر الذهب عيار 10 ٧٫٥٧١ دينار، وتقدر الزيادة ٠٫٠٢٦ دينار.‏

أسعار الذهب سعر الأونصة

سجل سعر الأونصة ٥٦٥٫١٥٩ دينار، بمقدار زيادة ١٫٩٥٦ دينار.‏

سعر الذهب الآن

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24 ١٬٨١٧٫٠٢٨ دينار بمقدار زيادة ٦٫٢٨٨ دينار.‏

سعر الكيلو الذهب

سجل كيلو الذهب ١٨٬١٧٠٫٢٧٦ دينار بمقدار زيادة ٦٢٫٨٨٠ دينار في الأسعار.‏