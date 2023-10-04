الزكاة والضريبة والجمارك تختتم مشاركتها في "منتدى الأفلام السعودي"

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشاركتها في منتدى الأفلام السعودي الذي نظمته هيئة الأفلام في مركز المؤتمرات والمعارض بواجهة روشن بالعاصمة الرياض خلال المدة 1- 4 أكتوبر

الجاري.

وشاركت الهيئة في المعرض المصاحب للمنتدى وذلك باعتبارها إحدى الجهات الممكنة لقطاع الأفلام في المملكة من خلال الخدمات الجمركية التي تُقدمها والحلول المرتبطة بتيسير التجارة والتي من أبرزها "الإدخال المؤقت للإرساليات والبضائع"، حيث سلطت الهيئة الضوء على هذه الخدمة من خلال عقد ورشة عمل ضمن فعاليات المنتدى، ركزت على سعي الهيئة لتحسين

الخدمات المقدمة للعملاء، وتمكين إقامة الفعاليات بالمملكة، وذلك من خلالمرونةالإجراءات الجمركية وفقًا لأفضل الممارسات، وذلك بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030وبما يدعم تنافسية المملكة عالميًا.

كما شهدت مشاركة الهيئة من خلال جناحها في المنتدى عرضًا للفيلم الوثائقي "كواليس فاتورة" الذي دشنته الهيئة مؤخرًا، الذي يحكي قصص نجاح تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وتأتي مشاركة "الزكاة والضريبة والجمارك" في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة في المناسبات والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في المجالات الزكوية والضريبة والجمركية،

إلى جانب التأكيد على دورها الذي تقوم به نحو تعزيز القطاع اللوجستي في المملكة من خلال خدماتها الجمركية التي تُقدمها، وضمن مساعيها لدعم كل ما من شأنه أن يُحقق رؤيتها في أن تُصبح المملكة منصةً لوجستية عالمية