انت الان تتابع خبر السعودية تغييرات شامله وجذرية لرسوم الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة ...تعرف على الرسوم الجديدة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية بعد ارتفاع الأسعار الذي أثار قلق المقيمين والوافدين إلى المملكة، ولا سيما في ظل سعي الملايين في تجديد الإقامة السعودية أو القدوم إلي المملكة، عبر تأشيرة عمل أو إقامة دائمة أو غيرها من التطلعات التي يسعى إلي القادمون إلى السعودية، حيث يتمكن الراغبين من تجديد الإقامة دفع الرسوم عبر الصراف الآلي المنتشر في كل مكان أو سداد المقابل المادي عبر تطبيق الراجحي، في الوقت ذاته يستطيع المقيمين إجراء تجديد الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

تجديد الإقامة في السعودية

اخر التحديثات الجديدة التي دشنتها منصة أبشر الإلكترونية مؤخراً، خاصة بعد إلغاء نظام الكفيل في الفترة الأخيرة تزايدت التساؤلات من قبل المقيمين في الأراضي السعودية حول أسعار تجديد الإقامة السعودية والرسوم المطلوب سدادها لعدم حدوث أي غرامات على المقيم تتسبب في رحيله خارج الأراضي المقدسة، لذا نوضح إليكم في هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني المصاريف المالية المطلوبة لتجديد الإقامة لمدة عام أو ثلاثة أشهر أو أي مدة زمنية للمقيمين.

رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة

ينبغي على كل مقيم في المملكة سداد قيمة تجديد الإقامة قبل موعد انتهائها لكي يتمكن من الاستمرار لفترة أخري في المملكة دون الوقوع في أي مخالفات أو غرامات مالية أو عقوبات تؤدي به إلي الخروج نهائيا من المملكة، وفقاً إلي القانون السعودي الجديد، والذي حدد رسوم تجديد الإقامة لمدة عام على النحو التالي:رسوم تجديد الإقامة لمدة عام للعمالة الوافدة 650 ريال سعودي

الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة لمدة عام الخاصة بالعامل رفقة شخص مقيم ألفين ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة السعودية لمدة عام للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي.

الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة لمدة سنة للعمالة الزراعية 650 ريال سعودي.

طريقة سداد رسوم تجديد الإقامة السعودية.

يستطيع المقيمين والوافدين سداد رسوم الإقامة سواء كان (رسوم الإقامة لمدة عام أو رسوم الإقامة لمدة 6 أشهر أو رسوم الإقامة لمدة 3 أشهر ) بعدة طرق منها السداد عبر الصراف الآلي:

الدخول على أحد ماكينات الصراف الآلي.

التوجه إلى قائمة المدفوعات.

الضغط على أيقونة “سداد”.

حدد خدمات المقيمين.

اختار مدة تجديد الإقامة.

لحظات ويعرض المبلغ المراد سدادة.

سجل البيانات المطلوبة ثم ادفع الرسوم المطلوبة.

رسوم تجديد الإقامة لمدة 6 أشهر

يستطيع المقيمين تجديد الاقامة السعودية النصف سنوية والتي تختلف قيمتها علي حسب المهنة كما يلي:

تكلفة تجديد الإقامة لمدة 6 أشهر 300 ريال سعودي إذا كانت الإقامة سائق.

رسوم تجديد الإقامة 6 أشهر 325 ريال سعودي إذا كانت الإقامة عامل لدي مؤسسة أو شركة.

تكلفة تجديد الإقامة السعودية لمدة ستة أشهر للزوجة المقيمة 250 ريال سعودي.

الرسوم المطلوبة للتجديد لمدة ستة أشهر للعمالة الزراعية 250 ريال سعودي.

رسوم تجديد العمالة المنزلية لمدة ستة أشهر 300 ريال سعودي.

تجديد الإقامة 3 أشهر.

يلجأ أحيانا الأشخاص إلي تجديد الإقامة في السعودية لمدة ثلاثة أشهر فقط، حتي يتمكن بعدها من تصحيح أوضاعه، حيث تعد مدة تجديد الإقامة 3 أشهر هي أقل مدة تجديد إقامة في السعودية، بعد أن يسرت وزارة الداخلية السعودية إجراءات تجديد الإقامة إلكترونيا عبر منصة أبشر الإلكترونية كما يلي:

الدخول مباشرة على رابط منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط فوق تسجيل الدخول.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختار الخدمات ومنها تجديد إقامة وافد.

سجل رقم الإقامة أو جواز السفر.

تأكد من أن مدة تجديد الإقامة 3 أشهر.

اضغط تجديد بعد تسجيل البيانات المطلوبة ودفع الرسوم، واليكم رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة.