قطر ترحب باعتزام السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034

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أحمد جودة - القاهرة - رحبت دولة قطر بإعلان المملكة العربية السعودية اعتزامها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن تتوج المساعي السعودية بالفوز بحق استضافة الحدث الكروي العالمي الكبير، مشيرة إلى القدرات العالية التي تتمتع بها المملكة في مختلف المجالات وأهليتها التامة لتنظيم الحدث الرياضي الأهم عالميًا