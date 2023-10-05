نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن.. كل ما تريد معرفته عن خدمة صوتك مسموع.. هنا رابط الخدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعتبر خدمة صوتك مسموع من أهم الخدمات الموجودة في برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، وهي تعمل على وجود تواصل فعال بين المستفيدين في البرنامح، تعمل خدمة العملاء على حل اي مشكلة تواجه المواطن سواء مشكلة تقنية أو مشكلة في صرف المعاش.

تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن السعودي 2023، خدمة صوتك مسموع، رابط الخدمه.

خدمة صوتك مسموع.. حساب المواطن في السعودية.. اهم التفاصيل:

تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن خدمة صوتك مسموع في برنامج حساب المواطن السعودي، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

خدمة صوتك مسموع في برنامج حساب المواطن السعودي.. مهامه وأهدافه:



هي خدمات الموجودة في برنامج حساب المواطن السعودي وتستهدف خدمة صوتك مسموع التواصل الفعال مع المستفيدين من البرنامج، حيث تضمن الخدمة سرعة الاستجابة، وتعمل على حل المشاكل التقنية والخاصة بصرف المعاش، كما تتيح للمستفيدين أن يقوم بمتابعة الطلبات الخاص به والاستعلام عن الخدمة أو الشكوى.

خطوات تقديم الشكوى من برنامج حساب المواطن السعودي.. خدمة صوتك مسموع:

اولا.. الدخول عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثانيا.. إختيار خدمة صوتك مسموع portal.ca.gov.sa.

ثالثا.. إختيار حالة الطلب من بين الخيارات المتاحة.

رابعا.. إدخال البيانات المطلوبة وهي المشكلة والاسم ورقم الجوال والهوية ونوع الطلب.

خامسا.. بعد تقديم الطلب أو الشكوى يتم فحصها من الموظفين في خدمة صوتك مسموع ثم بعد ذلك يتم التواصل مع المستفيدين من أجل العمل على حل المشكلة.

تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن السعودي 2023، خدمة صوتك مسموع، رابط الخدمه.

حساب المواطن السعودي.. اهم ما تريد معرفته عن البرنامج:

برنامج حساب المواطن هو إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في نهاية عام 2017، ويستهدف البرنامج الأسر متوسطة ومحدودة الدخل في المملكة العربية السعودية والتي تتأثر من الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها حكومة المملكة في السنوات الأخيرة، من أجل إعانتهم على أعباء الحياة، وتخفيفها عنهم، ويستهدف البرنامج بالإضافة إلى مساعدة المواطنين على العيش الكريم، رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين، من خلال تقديم الدعم المباشر لهم بدلًا من الحصول على الدعم العيني على الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وهو أحد البرامج التي تستهدف منها الحكومة تعزيز أسس مبدأ العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر في المملكة، ضمن حزمة الإجراءات المتضمنة في رؤية المملكة 2030.

