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أحمد جودة - القاهرة - الاتحاد السعودي لكرة القدم يفجر مفاجأة بشأن كأس العالم

رسميا.. السعودية تعتزم الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتزامه للترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة نهائيات كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

رسميا.. السعودية تعتزم الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

رسميا.. السعودية تعتزم الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

نجحت السعودية باستضافة أكثر من 50 حدث رياضي دولي منذ عام 2018 في مختلف الرياضات مثل كرة القدم ورياضة المحركات والجولف والرياضات الإلكترونية والتنس والفروسية وغيرها، مما مكنها من ارتفاع مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية.

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ويأتي ترشح المملكة لاستضافة كاس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير الإمكانات والطاقات كافة، لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

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وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن نية استضافة كأس العالم 2034، تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلق على استضافة كأس العالم 2034

قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل: "إعلان نية الترشح يعد لحظة هامّة تواكب التطوّر الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسّد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي".

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ثلاثة دول عربية تعلق على ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

رسميا.. السعودية تعتزم الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين، عن دعم ومساندة الكويت، لترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، مُشددًا على أن الاتحاد الكويتي سيكون من أشد الداعمين للملف السعودي الذي يمثل الكرة الآسيوية والعربية والخليجية على وجه الخصوص.

ورحبت دولة قطر، بعزم السعودية على الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034، متمنية أن تُتوج مساعي السعودية بالفوز بحق استضافة الحدث الكروي العالمي الكبير.

وأكد الاتحاد العماني لكرة القدم، دعمه المطلق لإعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

موعد كأس العالم 2026

تنطلق نسخة كاس العالم 2026، يوم 11 يونيو 2026، حتى الأحد 19 يوليو.