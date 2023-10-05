نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد القوات المشتركة يستقبل المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مكتبه بقيادة القوات المشتركة اليوم، المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان والمستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ( CSIS) السفير زلماي خليل زاد.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمليات إعادة الأمل، وجهود المملكة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة