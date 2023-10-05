نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الملك سعود يدشن الموقع الإلكتروني الجديد للجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم، الموقع الإلكتروني الجديد لبوابة الجامعة، بحضور نائب الرئيس للتخطيط والتطوير الدكتور علي مسملي وعميد التعاملات الإلكترونية والاتصالات الدكتور عبدالرحمن الخنيفر.

ويأتي هذا التطوير لمواكبة المرحلة الانتقالية التي تعيشها الجامعة التي تم من خلالها عرض البرامج الدراسية والخدمات والفعاليات وليكون وسيلة فاعلة للتواصل والحصول على المعلومات بأسهل وأسرع طريقة ممكنة بما يتماشى مع طموح الجامعة في المرحلة المقبلة.