أمير منطقة الجوف يعزّي مدير عام وحدة أعمال المياه بالمنطقة بوفاة والدته

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أحمد جودة - القاهرة - قدم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تعازيه ‏لمدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة الجوف المهندس حسن بن قبلان القرني في وفاة والدته رحمها الله.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالقرني، داعيًا سموه لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

من جانبه أعرب المهندس القرني عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعيًا الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.