نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السعودية للكهرباء" تستعرض 12 مبادرة لتحسين استدامة الطاقة وتقليل الآثار البيئية السلبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الشركة السعودية للكهرباء -شريكًا أخضر- في أعمال أسبوع المناخ التي تستضيفها المملكة بالعاصمة الرياض، سلطت خلالها الضوء على مشاريعها البحثية والتقنيات البيئية المبتكرة التي تسهم في تحسين استدامة الطاقة وتقليل الآثار على البيئة.

واستعرض جناح الشركة السعودية للكهرباء 12 مبادرة تدعم جهود الشركة في تحسين استدامة الطاقة وتقليل الآثار على البيئة، مثل الشبكات الذكية والعدادات الذكية. كما تقدم الشركة خلال جناحها فكرة عن أبحاثها مثل المشروع البحثي الذي تم بالتعاون مع جامعة الملك سعود لإنتاج الكهرباء عن طريق تركيز الشمس على الرمال، وهو أحد المشاريع البحثية الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية المركزة وقد نفذت المرحلة الأولى منه في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود بقدرة 100 كيلوواط لإثبات الجدوى التقنية،كما تستعرض الشركة مشروعها البحثي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والذي يهتم باحتجاز الكربون بتقنية التجميد في محطة توليد ضبا الخضراء والذي يعد الأول من نوعه عالميًا بقدرة ٣٠طنًّا/يوم. فهذه التقنية تعتمد على تجميد الغازات بعد عملية الاحتراق ومن ثم فصل ثاني أكسيد الكربون بنقاوة تصل إلى 99.9% وإرجاع بقية الغازات إلى المدخنة.

وتعد الفائدة المرجوة من هذا المشروع هو المساهمة في مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وتوطين تقنية احتجاز الكربون داخل المملكة، واستعرضت السعودية للكهرباء حلولها المبتكرة نحو التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استعانتها بطائرات دون طيار "الدرون" لإجراء عمليات فحص الخطوط الهوائية لشبكة النقل، فاستخدام الطائرات دون طيار يقلل بشكل ملحوظ الحاجة إلى عمليات التفتيش التقليدية؛ مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات المرتبطة بالنقل