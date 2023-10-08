نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك عبدالعزيز تنظم الملتقى التعريفي بالحقوقهم والواجبات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تطوير التعليم الجامعي؛ اليوم الملتقى التعريفي بالحقوقهم والواجبات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس المنضمين حديثا للجامعة؛ بحضور رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، ونواب رئيسة الجامعة وعدد من القيادات؛ وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

واشتمل جدول الملتقى ٢٠ برنامجًا مخصصًا لبرامج وأعمال القطاعات في الجامعة، منها عمادة البحث وعمادة شطر الطالبات وعمادة التعلم الإلكتروني وعمادة التعليم عن بعد وعمادة الدراسات العليا وغيرها من الإدارات والبرامج التي يتم تنفيذها بالجامعة.

واستهل برنامج الملتقى بلقاء مفتوح بين رئيسة الجامعة المكلفة ونواب رئيسة الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس المنضمين حديثا للجامعة؛ ناقش خطط الجامعة الاستراتيجية وأهم الموضوعات التي تهم الاعضاء وكيفية سبل تطويرهم، إلى جانب التعريف من قبل المسؤولين عن القطاعات بالخدمات المتاح تقديمها.

وشهد الملتقى العديد من المحاضرات واللقاءات التعريفية بالجامعة وأنظمتها الأكاديمية والإلكترونية والإرشاد الأكاديمي والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى التعريف بحقوقهم وواجباتهم الجامعية