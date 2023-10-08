نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد التقني السعودي لخدمات البترول يعلن بدء التسجيل لبرامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن بدء التسجيل للتدريب المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية، لبرنامج الدبلوم المعتمد سنتين، وذلك للتدريب بأحد فرعيه بالدمام والخفجي، تدريب منتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز.

برامج الدبلوم:

– الأمن الصناعي.

– الكهرباء.

– أعمال الأنابيب

– رفع وتحميل.

– السقالات.

تشغيل الرافعات.

– الميكانيكا.

– الآلات الدقيقة.

– التشغيل.

– الصحة والسلامة.

– التبريد والتكييف.

– الحفر.

– اللحام.

الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

.2- لا بد أن تكون شهادة الثانوية من القسم العلمي.

3- لا بد أن تكون نسبة التخرج من الثانوية %70 كحد أدنى

4- المتقدم لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

5- لا بد أن يكون عمر المتقدم أقل من 28 سنة.

6- المتقدم لا بد أن يتمتع بصحة جيدة.

7- ألا تزيد كتلة الجسم عن 30.

8- ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية من جدول المخالفات المرورية رقم (6) ورقم (7) من نظام المرور.

9- أن يكون حاصل على درجة القدرات العامة 60 فأكثر.

10- أن لا يكون مضى على اخر اختبار القدرات العامة اكثر من 5 سنوات.

المميزات:



1- تأمين طبي.

2- التسجيل في التأمينات الاجتماعية..

3- مكافأة شهرية لا تقل عن 3،000 ريال.

4- دبلوم مُعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/23هـ الموافق 2023/10/08م.



وفي وقت سابق، أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول (التابع إلي وزارة الطاقة) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق، للعمل في مدن (الدمام، الخفجي) وفق المسميات الوظيفية التالية



وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول



1- أخصائي الأمن السيبراني.

2- مستشار البيئة والصحة والسلامة.

3- مقيم تقني (رافعة، معدات ثقيلة، تجهيزات).

4- مدرس رياضيات أكاديمي.

5- مدرب أكاديمي اللغة الإنجليزية.

6- مدرس الصحة والسلامة المهنية.

7- مستشار تدريب وتطوير جمركي.

8- ممثل الإعلام والعلاقات العامة.

9- مدرب فني ميكانيكي.

10- كاتب محتوى.

11- مساعد إداري.

12- أخصائي توظيف.

13- محلل التقييم الفني.

14- محلل ضمان الجودة. الفني

15- محلل تقييم أكاديمي.

16- مطور مناهج.

17- مسؤول الرواتب.

18- فني تكنولوجيا المعلومات.

19- مقيم الوظائف الصناعية.

20- مدرب مهني صناعي أول.

نبذه عن المعهد:

– تم تأسيس المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في العام 2008م بواسطة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شيفرون العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج) بهدف لتلبية احتياجات صناعة خدمات البترول ولمساندة السعودة في المملكة العربية السعودية.