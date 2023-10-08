نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة نقل وتقنيات المياه تعلن فتح باب التوظيف للرجال والنساء بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء في عدة تخصصات.

الوظائف الشاغرة:

1- موظف مشتريات.

2- محلل مراقبة القدرات.

3- أخصائي مراقبة القدرات.

4- موظف إدارة العقود (سلسلة التوريد).

5- أخصائي محاسبة.

التخصصات:

– إدارة الأعمال.

– المحاسبة.

– المالية.

– الهندسة الصناعية.



وفي وقت سابق، أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكدإن، توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مسؤول دعم تكنولوجيا المعلومات / إدارة العلاقات التجارية.

(IT Support Officer / Business Relationship Management)

2- مسؤول استراتيجية وتخطيط تكنولوجيا المعلومات.

(IT Strategy and Planning Officer)

3- محلل التخطيط والتحليل المالي.

(Financial Planning and Analysis Analyst)

4- مراقب المخزون.

(Inventory Controller)



وفي السياق ذاته، أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكدإن، توفر وظائف شاغرة وبرنامج تدريب في عدة مجالات، مع ملاحظة أن التوظيف للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:



1- مدير إدارة المواد.

(Material Management Manager)

2 محلل رصد القدرات.

(Capacity Monitoring Analyst)

3- مسؤول التأهيل المسبق للموردين.

(Supplier Pre-qualification Officer)

4- مدير تخطيط المشتريات وتأهيل الموردين.

(Procurement Planning and Supplier Pre-qualification Manager)

5- مصمم جرافيك (تمهير).

(Graphic Designer ( Tamheer ))



نبذة عن الشركة:

تعد شركة نقل وتقنيات المياه من الشركات المستقلة المملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية. تم تأسيسها وفق قرار مجلس الوزراء رقم (32) بتاريخ 11 محرم 1441هـ الموافق 10سبتمبر 2019م، ويعتبر تأسـيس الشركة أحد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2030،وبما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه. تتولى الشركة عمليات إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وتخزين وإسناد المياه في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم الحلول في مجال تقنيات وأبحاث المياه.