نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الراشد توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجموعة شركات راشد الراشد وأولاده عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة الرياض، جدة، الخبر، الدمام، القطيف، حائل.

الوظائف:

1- أمين مستودع (حائل):

– حاصل على شهادة دبلوم في (المحاسبة).

– لا يشترط وجود خبرة.

2- فني تقني (الخبر):

– حاصل على شهادة ثانوية فأعلى.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذي صلة.

3- منسق عمليات (الخبر):

– حاصل على شهادة دبلوم فأعلى في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذي صلة.

4- أخصائي موارد بشرية (الدمام):

– حاصل على شهادة دبلوم فأعلى في (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

- موظفي / مفتشي صحة وسلامة بيئية (الرياض، القطيف، الخبر، جدة، الدمام):

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– حاصل على شهادة دبلوم فأعلى في تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

6- مشرف عمليات (الخبر):

– حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة العمليات) أو تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

7- بائع (الرياض، الخبر، جدة):

– حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات.

8- ميكانيكي مخرطة (الدمام):

– حاصل على شهادة دبلوم فأعلى في (الميكانيكا) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

9- مشغل CNC (الدمام):

– حاصل على شهادة دبلوم فأعلى في (الميكانيكا) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.



وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة الراشد وأولاده عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في ( الدمام، الخبر )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.



المسميات الوظيفية:-

1- مهندس ميكانيكي - تخطيط. (الدمام)

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.

- خبرة سنتين في مجال العمل.

- الراتب من 7،000 إلى 8،000 ريال.

2- مهندس جودة. (الدمام)

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.

- خبرة سنتين في مجال العمل.

3- محاسب. (الخبر)

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

- خبرة 5 سنوات في مجال العمل.

- مهارات جيدة في برامج مايكروسوفت إكسل وبرامج المحاسبة.



وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة الراشد عن توفر وظائف إدارية وفنية في كل من (الرياض، جدة، الدمام) لحملة الدبلوم والثانوية فما دون حديثي التخرج وذوي الخبرة على النحو التالي:

- مشغل ميكايكي مخرطة - عدد 8 - الدمام (Machinist-Lathe operator)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة فما دون مع دورة تدريبية في نفس المجال أو خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- مشغل وحدة التحكم الرقمي - عدد 6 - الدمام (CNC Operator)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة فما دون مع دورة تدريبية في نفس المجال أو خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- ممثل مبيعات - وظيفة واحدة - الرياض (Sales Representative - Riyadh)

المتطلبات: درجة الدبلوم كحد أدنى (لا يشترط الخبرة).

- ممثل مبيعات - وظيفة واحدة - جدة (Sales Representative - Riyadh)

المتطلبات: درجة الدبلوم كحد أدنى (لا يشترط الخبرة).

- ممثل مبيعات - وظيفتين - الدمام (Sales Representative - Dammam)

المتطلبات: درجة الدبلوم كحد أدنى (لا يشترط الخبرة).

نبذة عن الشركة:

الراشد مجموعة سعودية تأسست قبل خمسة عقود (50 سنة) ولعبت دورًا مهما في تطوير البنية التحتية بالمملكة من خلال الاستثمار في تطوير الأراضي والممتلكات من خلال قطاع العقارات بالشركة، بالإضافة إلى الشراكات التجارية مع الشركات العالمية عبر قطاع الاستثمار، كما تضم المجموعة سبعة مجالات عمل أخرى وهي مواد البناء والاسمنت ومواد التشطيب والمقاولات والمنتجات الصناعية ومنتجات السيارات والمنتجات الغذائية.