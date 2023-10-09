انت الان تتابع خبر سعودي خبيث ينهي حياة صديق طفولته بطريقة وحشية هزت المملكة.. ستنصدم عندما تعرف لماذا قتل صديقه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تثير قصة حرق مواطن سعودي في سيارته اهتمام الشارع السعودي بشكل كبير، حيث تم تداول مقطع فيديو يظهر صراخ الضحية بعد تعرضه للحرق. وقد أثارت هذه الحادثة غضب الشارع السعودي ودعواته لتطبيق أشد العقوبات على الجناة. تم تداول التفاصيل الجديدة حول هذه الحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "#بندر_القرهدي" على منصة تويتر.

وفقًا للنشطاء، تمت هذه الحادثة في حي الإسكان الجنوبي في محافظة جدة، حيث أقدم صديق الضحية على حرقه داخل سيارته في أحد المواقف. الضحية كان في العقد الرابع من عمره وهو أب لولدين ويعمل مضيفًا جويًا. وقد تم قتله غدرًا على يد صديق طفولته في نفس الحي الذي يسكن فيه الجاني.

تفاصيل الحادثة تشير إلى أن المغدور حاول إنقاذ نفسه بالخروج من سيارته والهروب إلى الطريق العام، وكان يصرخ بأعلى صوته قائلاً: "أيش سويت أنا أخوك؟!" تم توثيق جزء من هذه الحادثة في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.