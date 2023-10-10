نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة عرعر تعلن عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء فط عبر ملتقى للتوظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الغرفة التجارية بعرعر بالتعاون مع 18 شركة عن طرح 110 فرصة وظيفية بمنطقة الحدود الشمالية عبر (ملتقى غرفة عرعر للتوظيف)، وذلك التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسمى الملتقى:

– ملتقى غرفة عرعر للتوظيف.

الوظائف:

– هندسة مدنية.

– هندسة ميكانيكية.

– موارد بشرية.

– تمريض.

– أخصائي تقويم.

- أخصائي جراحة.

– أخصائية جلدية.

– طبيب عام.

– أشعة.

– فني مختبر.

- مساعد طبيب أسنان.

– صيدلة.

– تعقيم.

– فني شبكات.

– مُصمم.

– مندوب.

– مبيعات.

– تسويق.

– أخصائي مبيعات.

– معلمين.

- محاسبة.

– بائع.

– كاشير.

– شؤون موظفين.

– باريستا.

– سائقين نقل ثقيل.

– محامي متدرب.

– أخصائي باحث قضايا.

موعد الملتقى:–

يومي الثلاثاء 2023/10/10م والأربعاء 2023/10/11م (من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا).

مكان الملتقى:– العثيم مول عرعر – بوابة رقم (4) – الدور الثاني

وفي وقت سابق، أعلنت الغرفة التجارية بعرعر‬ ممثلة بمركز التدريب والتطوير الإداري وبالتعاون مع الاستشاري الأكاديمي بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية عن بدء التسجيل في دبلومات الحاسب الآلي.

وتشمل الدبلومات التي ستقام في مدينة عرعر، ورفحاء وطريف، العويقيلة، في الحاسب الآلي والتطبيق لمدة سنة، إضافة إلى دبلوم حاسب آلي تقنية البرمجة لمدة سنتين.

وأوضحت مديرة مركز التدريب بغرفة عرعر مشخص النويصر، أن المركز يسعى للتدريب من خلال إطلاق البرنامج لتهيئة وإكساب المتدربين والمتدربات المهارات الحاسوبية لمواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ على علم الحاسب الآلي بمجالاته المختلفة.

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في عرعر عن طرح (203) وظائف مابين فنية وإدارية للسعوديين في عدد من الشركات الوطنية بالمنطقة، وسيكون التقديم من خلال الايميل: [email protected].

ويتضمن الطلب اسم الوظيفة المتقدم عليها، وتاريخ الميلاد، والمؤهلات الدراسية، والخبرات العملية (مرفقات ) والسيرة الذاتية، ويستمر التقديم حتى 15 صفر 1436هـ.