نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تواصل حملتها المكثفة لتعقب بسطات وعربات البيع العشوائي للخضروات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت أمانة محافظة جدة جهودها في تحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية، التي أسفرت عن مصادرة طن من الخضروات في نطاق بلدية المطار الفرعية، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار "البيع العشوائي" في سوق الخضار والفواكه والشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، مبينًا أن الحملة نتج عنها مُصادرة عدد من البسطات والعربات الباعة العشوائية؛ وإزالة آثارها السلبية.