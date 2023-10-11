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"النقد الدولي" يتوقع أن تحقق المملكة نموًا قدره 4% في عام 2024

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أحمد جودة - القاهرة -  توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نموًا قدره 4% في عام 2024، وذلك وفقًا لتقريره الذي صدر اليوم حول آفاق الاقتصاد العالمي.

 ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا 3.4 % في عام 2024 متعافيًا من نمو متوقع يبلغ 2 % هذا العام.

 كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين ومنطقة اليورو، وذكر أن النمو العالمي الإجمالي يظل منخفضًا ومتفاوتًا على الرغم مما أسماه "القوة الملحوظة" للاقتصاد الأمريكي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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