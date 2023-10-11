انت الان تتابع خبر الكارثة على الابواب.. الارصاد السعودية تحذر المواطنين من اقوى كارثة طبيعية سوف تصيب البلاد في هذا القرن.. والساعات القادمة سوف تكون مخيفة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،حائل، تبوك، الجوف والحدود الشماليالكارثة على الابواب.. الارصاد السعودية تحذر المواطنين من اقوى كارثة طبيعية سوف تصيب البلاد في هذا القرن.. والساعات القادمة سوف تكون مخيفة!!ة.