انت الان تتابع خبر السعودية في وجهة الكارثة..الارصاد تعلن عن ساعات مخيفة قادمة وعلى الجميع الالتزام بهذا الأمر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تشمل محافظات, أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والريث والداير والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب ومركز الفطيحة.

